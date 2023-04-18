СК начали проверку из-за травмы ребенка на эскалаторе в торгом центре Махачкалы

Сотрудники следственного отдела по Советскому району Махачкалы инициировали проведение процессуальной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в связи с некорректной работой эскалатора.
Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего в ходе проверки. Сегодня в одном из торговых центров столицы Дагестана четырехлетний ребенок получил тяжелые травы в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности на эскалаторе. Ребенок был доставлен в больницу, врачи оказали ему медицинскую помощь, – пишет МВД Дагестана.
Ранее полиция начала расследование исчезновения ребенка в Балашихе. Мать ребенка упала и с восьмого этажа жилого здания, а ее ребенок бесследно исчез.