Российский хоккеист Дмитрий Гурков отказался от гражданства родной страны

Сообщается, что форвард казахского хоккейного клуба «Барыс» отказался от гражданства России. Информация об этом поступила от издания «SPORTBOX.RU».
На такие крайние меры спортсмену пришлось идти из-за законодательства Казахстана. Там запрещено двойное гражданство, а Дмитрий Гурков как раз выступал за «Барыс», будучи резидентом и Казахстана, и России.
На принятие решения могло повлиять желание ехать на Чемпионат мира, на который Гурков смог бы отправиться, только если откажется от паспорта своей страны.
Ранее хоккеист СКА Александр Волков возмутился однообразностью матчей. По его мнению, перекрестный плей-офф в Континентальной Хоккейной лиге добавил бы в игру разнообразия.