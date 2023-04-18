Минюст США обвинил троих россиян в антиамериканской деятельности на территории Штатов

Министерство юстиции США обвинило семь человек в участии в деятельности, которая несет вред Америке. Сообщается, что эта кампания проводилась совместно с ФСБ России.
Семь человек обвиняются в сотрудничестве с правительством России и ФСБ для работы по оказанию иностранного влияния на территории США в течение нескольких лет, говорится в официальном сообщении министерства. Среди обвиняемых четыре гражданина Америки и три – России.
Ранее сообщалось, что американский журналист издания The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Журналиста подозревают в сборе информации на важном оборонительном объекте на Урале. Сейчас он находится под арестом. Гершкович проживал в Москве на протяжении шести лет, выполняя задания The Wall Street Journal дистанционно.