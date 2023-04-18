Официальный представитель МИД Мария Захарова: Россия выразила протест вмешательству Запада в дела РФ

Главе дипломатической миссии США Линн Трейси также был выражен решительный протест за комментарии по поводу обвинительного приговора суда в отношении Кара-Мурзы. МИД расценил действия американской дипломатии как попытку оказания давления на органы власти и судебную систему России, что являет собой вмешательство во внутренние дела страны. Ей было заявлено, что в США сейчас массово отмечаются попытки подавления инакомыслия, поэтому заявления американских дипломатов по поводу приговора являются «лицемерными».