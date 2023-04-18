Официальный представитель МИД Мария Захарова: Россия выразила протест вмешательству Запада в дела РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что 18 апреля в российское дипломатическое ведомство были вызваны послы Великобритании, США и Канады с целью выражения им протеста из-за их провокационных заявлений.
Послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт был выражен решительный протест за заявления, сделанные ею и Форин-офисом в отношении вынесенного судом приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе* по делу о государственной измене и фейках о российской армии. МИД РФ расценил поведение британской дипломатии как вмешательство во внутригосударственные дела и нарушение принципов дипломатического общения.
Дипломатический представитель Канады Элисон Леклэр была вызвана для демарша вследствие сделанных ею публичных заявлений в отношении приговора Кара-Мурзе✱. Захарова подчеркнула, что Королевство также пытается вмешиваться во внутренние дела РФ, поставив себе целью «смену режима в России» и проводя «русофобскую кампанию». Леклэр была предупреждена, что продолжение такой политики приведет к неизбежным негативным последствиям.
Главе дипломатической миссии США Линн Трейси также был выражен решительный протест за комментарии по поводу обвинительного приговора суда в отношении Кара-Мурзы. МИД расценил действия американской дипломатии как попытку оказания давления на органы власти и судебную систему России, что являет собой вмешательство во внутренние дела страны. Ей было заявлено, что в США сейчас массово отмечаются попытки подавления инакомыслия, поэтому заявления американских дипломатов по поводу приговора являются «лицемерными».
Пресс-секретарь также отметила, что работники посольства США, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие собственным статусом, «досрочно завершат пребывание в Москве».
Ранее Мария Захарова ответила на заявления посольств Канады и США по делу Владимира Кара-Мурзы. Она назвала комментарии Западных дипломатов «попыткой заглушить несогласных».
* признан иноагентом в РФ
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами