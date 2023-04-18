Французский суд оправдал Airbus и Air France по делу о крушении рейса Рио-Париж

В понедельник французский уголовный суд оправдал Airbus и Air France по обвинению в непредумышленном убийстве, в связи с катастрофой рейса Рио-Париж в 2009 году. Информация об этом поступила от «The New York Times».
Прокуратура французского уголовного суда заявила, что не будет добиваться вынесения обвинительного приговора, что стало ударом для семей 228 жертв катастрофы
«Мы потрясены», - заявила президент «Entraide et Solidarité AF447», общества взаимопомощи жертв катастрофы, Даниэль Лами.
Сообщается, что решение суда не стало неожиданностью для общественности, ведь еще в прошлом году, в конце двухмесячного судебного процесса, прокуроры заявили о нехватке доказательств, для заведения уголовного дела.
Обе компании неоднократно настаивали на том, что они не несут ответственности за аварию, которая стала самой смертоносной в истории Air France.
Ранее сообщалось, что два пилота компании Air France подрались в кабине самолета, будучи в небе. Причиной была названа словесная перепалка летчиков.