Загадочное исчезновение ребенка в Балашихе расследует полиция

На Заречной улице в городе Балашиха произошла трагическая ситуация. Утром 18 апреля из окна 8-го этажа выпала женщина, приехавшая к родственникам из Луганска. Её трехлетняя дочь Полина пропала после этого инцидента. В настоящее время следователи изучают записи камер, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что мать и дочь вошли в подъезд вместе, однако после этого ребенок бесследно исчез. Полиция провела обыск во всех близлежащих подъездах и подвалах. Сестра погибшей сообщила, что женщина страдала ПТСР.