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Загадочное исчезновение ребенка в Балашихе расследует полиция

Происшествия
Загадочное исчезновение ребенка в Балашихе расследует полиция

Женщина упала с 8-го этажа многоэтажки и погибла, а ее трехлетняя дочь бесследно исчезла. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На Заречной улице в городе Балашиха произошла трагическая ситуация. Утром 18 апреля из окна 8-го этажа выпала женщина, приехавшая к родственникам из Луганска. Её трехлетняя дочь Полина пропала после этого инцидента. В настоящее время следователи изучают записи камер, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Предварительно известно, что мать и дочь вошли в подъезд вместе, однако после этого ребенок бесследно исчез. Полиция провела обыск во всех близлежащих подъездах и подвалах. Сестра погибшей сообщила, что женщина страдала ПТСР.

Ранее омские полицейские обнаружили пропавших мать и сына убитыми в погребе собственного дома. Неизвестный разбил им головы и сбросил в яму.
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