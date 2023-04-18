New York Times: США и Евросоюз отправили дипломатов для давления на стран-поставщиков технологий в Россию

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС намерены ввести ряд запретов на ввоз смартфонов и иной технологической продукции из иностранных компаний в Россию. Запреты коснутся сотен организаций на их товары, а также затронут оказание услуг в сфере IT для клиентов из России. В подписании соответствующего документа приняли участие Ирландия и Польша.