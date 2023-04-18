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Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

ФАН-ТВ

Мероприятие состоялось 18 апреля в здании «ЧВК Вагнер Центра», присоединиться к нему мог любой желающий. Во время лекции присутствующим объяснили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, не впадать в панику в случае теракта, и как правильно оказывать необходимую помощь пострадавшим.

Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

Резидент «ЧВК Вагнер Центра», доброволец центра специальной подготовки Александр провел лекцию на тему терроризма — раньше мужчина командовал внештатным подразделением антитеррора Минобороны РФ. Специалист отметил, что за короткое время он не сможет подготовить из обычных людей бойцов спецназа, однако они будут знать, как обезопасить себя в случае необходимости. Он добавил, что мероприятие посетило очень много людей.

«Сегодня будет лекция по поводу терроризма. В ней я расскажу о том, что такое терроризм, из-за чего это происходит, его основы, и как гражданскому человеку обезопасить себя. Естественно, я не подготовлю из людей бойцов спецназа — это нереально и невозможно. Но постараюсь им объяснить, какие действия предпринимать, чтобы человек знал и меньше боялся», — заявил Александр.
Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

Куратор по работе со СМИ и блогерами «ЧВК Вагнер Центра» Анна Замараева добавила, что целью проведения терактов становится желание запугать мирных жителей, а также остановить патриотические начинания в стране. Поэтому важно знать, как правильно вести себя в подобных ситуациях.

«Для чего они совершают эти теракты? Для того, чтобы породить чувство страха, чтобы люди были потерянными, не могли вовремя оказать помощь. Ввести человека в заблуждение, навеять страх и, самое главное, чтобы остановить патриотические начинания, которые сейчас начинают наши резиденты. Поэтому наша задача объяснить, что теракт — это дело подлого человека, дело трусов, а мы не боимся. И мы готовим тут людей, чтобы они в случае ЧП могли себя правильно повести и принять необходимые меры», — констатировала Анна Замараева.
Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

Инициатива проведения лекции принадлежала резидентам «ЧВК Вагнер Центра». Поводом послужил страшный теракт на Васильевском острове в кафе «Патриот» 2 апреля.

«Сегодняшняя лекция — это ответ на вызовы, которые происходят в наше время: последний теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, а также пострадало много людей. Лекция нацелена на то, чтобы люди знали, как себя правильно вести, когда происходят такие ЧП», — отметил руководитель направления начальной военной подготовки в «ЧВК Вагнер Центре» Алексей.
Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

Напомним, взрывное устройство в кафе принесла Дарья Трепова. На данный момент продолжается следствие, девушке грозит тюремное заключение сроком до 35 лет.
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