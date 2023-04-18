Как вести себя в случае ЧП или теракта: в «ЧВК Вагнер Центре» провели важную лекцию

Резидент «ЧВК Вагнер Центра», доброволец центра специальной подготовки Александр провел лекцию на тему терроризма — раньше мужчина командовал внештатным подразделением антитеррора Минобороны РФ. Специалист отметил, что за короткое время он не сможет подготовить из обычных людей бойцов спецназа, однако они будут знать, как обезопасить себя в случае необходимости. Он добавил, что мероприятие посетило очень много людей.