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В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Украина
В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Тревогу объявили в двух областях подконтрольных Украине: в Харьковской и Сумской. Информация об этом поступила от официального ресурса по оповещению населения.

По предоставленным данным, сигналы тревоги начали поступать в 22:01 по московскому времени. В настоящий момент информации об отбое угрозы пока не поступало.

Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Тогда, система оповещения начала работать в промежутке между 01:19 и 01:35 по московскому времени.
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