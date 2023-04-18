В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Тревогу объявили в двух областях подконтрольных Украине: в Харьковской и Сумской. Информация об этом поступила от официального ресурса по оповещению населения.
По предоставленным данным, сигналы тревоги начали поступать в 22:01 по московскому времени. В настоящий момент информации об отбое угрозы пока не поступало.
Ранее сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Тогда, система оповещения начала работать в промежутке между 01:19 и 01:35 по московскому времени.