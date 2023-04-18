Daily Mail: Президент России Владимир Путин хочет показать свою ужасающую силу Западу

Британское издание Daily Mail рассказало, каким способом президент России Владимир Путин пытается продемонстрировать странам Запада свои намерения и силу.
Отношения России и стран Запада продолжают ухудшаться на фоне развивающегося конфликта Москвы и Киева на поле боя. Это вынуждает РФ проводить внеплановые военные учения бомбардировщиков Ту-95МС у морских берегов. Таким образом Путин намерен показать недружественным странам свою «ужасающую силу», говорится в статье издания Daily Mail.
Ранее сообщалось, что политолог Юрий Светов рассказал о планах стран Запада на Балтийское море. По словам Светова, масштабные военные учения Польши, Швеции, Германии, Финляндии и Дании «Аврора-23» обладают неким символизмом и должны показать России, что Балтийское море медленно переходит во владение стран НАТО.