Daily Mail: Президент России Владимир Путин хочет показать свою ужасающую силу Западу

Отношения России и стран Запада продолжают ухудшаться на фоне развивающегося конфликта Москвы и Киева на поле боя. Это вынуждает РФ проводить внеплановые военные учения бомбардировщиков Ту-95МС у морских берегов. Таким образом Путин намерен показать недружественным странам свою «ужасающую силу», говорится в статье издания Daily Mail.