В Петербурге стартовала XIX Международная выставка «ЖКХ России»

В Санкт-Петербурге открыла свои двери для посетителей Международная выставка «ЖКХ России». Мероприятие продлится в Северной столице с 18 по 20 апреля.
На выставке ведущие эксперты отрасли представили современные разработки для уборки территорий. Одна из них — экологически безопасная противогололедная смесь, которая особенно пригодилась бы в Санкт-Петербурге зимой.
Несмотря на то, что такая разработка уже активно используется на территории Москвы, власти Северной столицы не спешат применять новые технологии: с наледью в Петербурге продолжают бороться старыми методами — при помощи песка и технической соли.
«Мы считаем, что расширение применения современных компонентов противогололедных материалов было бы полезно второй столице нашей страны. Это позволило бы сделать городскую среду более безопасной для пешеходов, так как проблему узких замерзающих тротуаров усугубляют сильные ветра и влажный климат. Поэтому борьба с наледью здесь имеет особое значение», — отметил заместитель коммерческого директора Уральского завода противогололедных материалов Рудольф Понамарев в разговоре с корреспондентом ФАН.
Применение новых технологий в сфере ЖКХ значительно могло бы облегчить жизнь горожан. Однако муниципалитет Северной столицы до сих пор не проявил должную заинтересованность.
«Для того, чтобы расширять применение материала, он должен поставляться муниципальным дорожным предприятиям Санкт-Петербурга. На сегодняшний день, в силу действующего регламента, они в основном используют традиционные средства борьбы с наледью. То есть для расширения необходимо решение уполномоченных органов и желание муниципалитетов в современных противогололедных материалах. Широкомасштабно, к сожалению, в данный период современные противогололедные материалы не применяются в Санкт-Петербурге», — констатировал Рудольф Понамарев.
За время проведения выставки желающие смогут посетить интересные конференции и узнать много полезной информации от экспертов, например, как бороться с долгами по ЖКХ или о преимуществах установки «умных счетчиков».