Публицист Холмогоров: Евроинтеграция Украины влечет за собой смерть сельского хозяйства

Согласно заявлению члена Союза писателей Егора Холмогорова, импорт зерна из Украины продемонстрировал нам, как велики ее шансы встроиться в европейскую экономику. Данное заявление было сказано публицистом в ходе эфира для радио «Sputnik».
По заявлению Холмогорова, уже сейчас мы можем наблюдать бойкотирование со стороны восточной Европы. Так в Румынии, недовольные демпингом цен на зерно фермеры вышли на митинг.
Словакия еще в понедельник сообщила о приостановке импорта зерна с Украины, а Польша с Венгрией ограничили все поставки сельхозпродукции, если она поступает без пошлин.
По мнению публициста, таким образом восточный блок пытается всего лишь защитить своих фермеров от «смертельной угрозы». В завершении своей речи Холмогоров добавил, что «евроинтеграция» Украины влечет за собой смерть всего ее сельского хозяйства.
Ранее экономисты назвали запрет на импорт зерна из Украины первым шагом к краху страны.