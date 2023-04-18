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Публицист Холмогоров: Евроинтеграция Украины влечет за собой смерть сельского хозяйства

Украина
Публицист Холмогоров: Евроинтеграция Украины влечет за собой смерть сельского хозяйства

Согласно заявлению члена Союза писателей Егора Холмогорова, импорт зерна из Украины продемонстрировал нам, как велики ее шансы встроиться в европейскую экономику. Данное заявление было сказано публицистом в ходе эфира для радио «Sputnik».

По заявлению Холмогорова, уже сейчас мы можем наблюдать бойкотирование со стороны восточной Европы. Так в Румынии, недовольные демпингом цен на зерно фермеры вышли на митинг.

Словакия еще в понедельник сообщила о приостановке импорта зерна с Украины, а Польша с Венгрией ограничили все поставки сельхозпродукции, если она поступает без пошлин.

По мнению публициста, таким образом восточный блок пытается всего лишь защитить своих фермеров от «смертельной угрозы». В завершении своей речи Холмогоров добавил, что «евроинтеграция» Украины влечет за собой смерть всего ее сельского хозяйства.

Ранее экономисты назвали запрет на импорт зерна из Украины первым шагом к краху страны.
Егор Холмогоров Украина зерновая сделка
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