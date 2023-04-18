CNN: США хранят секретные ядерные технологии на Украине

Она отметила, что доступ к подобным технологиям возможен только с разрешения министра энергетики США. Несанкционированное влияние, отмечает Феркиле, является нарушением американского законодательства. В Министерстве энергетики США подтвердили подлинность письма, однако отказались его комментировать.