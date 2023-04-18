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CNN: США хранят секретные ядерные технологии на Украине

CNN: США хранят секретные ядерные технологии на Украине

Министерство энергетики США предупредило «Росатом» о наличии секретных технологий на Запорожской АЭС и попросило не трогать их. Об этом сообщает издание CNN.

По данным издания, директор Управления политики нераспространения Андреа Феркиле написала генеральному директору Росатома письмо в котором сообщила, что ЗАЭС «содержит ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США».

Она отметила, что доступ к подобным технологиям возможен только с разрешения министра энергетики США. Несанкционированное влияние, отмечает Феркиле, является нарушением американского законодательства. В Министерстве энергетики США подтвердили подлинность письма, однако отказались его комментировать.

Ранее СМИ сообщали о безуспешной попытке захвата ЗАЭС элитными украинскими частями. В операции было задействовано более 600 человек.
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