МИД Великобритании рассказал о потерях Лондона в случае разрыва отношений с Китаем

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о подозрениях Белого дома касательно возможных поставок оружия для России со стороны Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в том, что последний тайно поставляет Москве боеприпасы и оружие, которые используются в зоне конфликта с Украиной. В частности, обвинения предъявляются на фоне заявлений Китая о том, что Пекин не принимает участия в текущих военных событиях на поле боя России и Украины.