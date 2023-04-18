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МИД Великобритании рассказал о потерях Лондона в случае разрыва отношений с Китаем

Политика
МИД Великобритании рассказал о потерях Лондона в случае разрыва отношений с Китаем

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что прекращение сотрудничества Лондона и Пекина негативно скажется на политическом влиянии первого.

Великобритания и Китай должны продолжать свое сотрудничество и взаимодействие, так как его прекращение грозит для Лондона потерей имеющегося политического влияния на мировой арене. А у британского МИД нет намерений лишиться этого, приводит слова Клеверли издание The Guardian.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о подозрениях Белого дома касательно возможных поставок оружия для России со стороны Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в том, что последний тайно поставляет Москве боеприпасы и оружие, которые используются в зоне конфликта с Украиной. В частности, обвинения предъявляются на фоне заявлений Китая о том, что Пекин не принимает участия в текущих военных событиях на поле боя России и Украины.
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