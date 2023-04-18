Финляндия арестовала собственность Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. Судебные приставы вынесли решение об аресте 3326 квадратных метров российской собственности неделю назад. Об этом пишет Helsingin sanomat.
Сообщается, что под арест была также взята недвижимость, принадлежавшая лицам, против которых были введены санкции Европейского союза. Семь квартир площадью от 36 до 175 квадратных метров расположены в столице Финляндии – три из них находились недалеко от РЦНК.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит поправки о штрафах для лиц, внесенных в список иностранных агентов, за невыполнение предписаний Министерства юстиции. Новые правила предполагают установление штрафов для физлиц, должностных лиц и юрлиц в размере до 50000, 100000 и 300000 рублей соответственно.