Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

По словам Корри, законопроект «подрывает родительские права в штате Вашингтон» и большинство родителей «отправились бы на край света, чтобы найти своего ребенка», если бы тот пропал. Он отметил, что, согласно тексту документа, разногласия между ребенком и родителями по поводу желания несовершеннолетнего изменить пол представляют собой «жестокое обращение».