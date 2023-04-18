Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

«Действие законопроекта будет заключаться в том, что если ребенок покинет родительский дом для получения определенной медицинской помощи, а после по решению законодательства отправится? и отправится в приют или принимающую семью, то этот приют или принимающая семья не будут обязаны уведомлять родителей о местонахождении их ребенка», — заявил конгрессмен штата Крис Корри.
По словам Корри, законопроект «подрывает родительские права в штате Вашингтон» и большинство родителей «отправились бы на край света, чтобы найти своего ребенка», если бы тот пропал. Он отметил, что, согласно тексту документа, разногласия между ребенком и родителями по поводу желания несовершеннолетнего изменить пол представляют собой «жестокое обращение».
Законодатель подчеркнул, что в штате уже существуют законы, защищающие детей от жестокого обращения, однако они требуют веских и убедительных причин для изъятия несовершеннолетних из семей.
«Даже в этих случаях родители по-прежнему имеют право знать, где находятся их дети. В рамках нового законопроекта родители будут оставаться в неведении», — указывает он.
Коллега Криса Корри по Республиканской партии Трэвис Кутюр заявил, что новый закон штата Вашингтон противоречит Конституции США, поскольку государство может вмешиваться в права родителей только для предотвращения причинения вреда ребенку.
В свою очередь, представители Демократической партии считают, что нынешнее законодательство обеспечит соблюдение прав молодежи и членов ЛГБТ-сообщества.
«Этот законопроект касается нашей молодежи ЛГБТК, которая спит на улицах, — нашей самой уязвимой молодежи», — заявила конгрессвумен Алисия Рул.
В настоящее время законопроект, который получил одобрение обеих палат законодательного органа штата, направлен в сенат для согласования поправок.