Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

Весь мир
Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

Вашингтон, 18 апреля. Палата представителей штата Вашингтон одобрила законопроект, который разрешит государственным органам скрывать от родителей их несовершеннолетних детей, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью по изменению пола.

«Действие законопроекта будет заключаться в том, что если ребенок покинет родительский дом для получения определенной медицинской помощи, а после по решению законодательства отправится? и отправится в приют или принимающую семью, то этот приют или принимающая семья не будут обязаны уведомлять родителей о местонахождении их ребенка», — заявил конгрессмен штата Крис Корри.

По словам Корри, законопроект «подрывает родительские права в штате Вашингтон» и большинство родителей «отправились бы на край света, чтобы найти своего ребенка», если бы тот пропал. Он отметил, что, согласно тексту документа, разногласия между ребенком и родителями по поводу желания несовершеннолетнего изменить пол представляют собой «жестокое обращение».

Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

Законодатель подчеркнул, что в штате уже существуют законы, защищающие детей от жестокого обращения, однако они требуют веских и убедительных причин для изъятия несовершеннолетних из семей.

«Даже в этих случаях родители по-прежнему имеют право знать, где находятся их дети. В рамках нового законопроекта родители будут оставаться в неведении», — указывает он.

Коллега Криса Корри по Республиканской партии Трэвис Кутюр заявил, что новый закон штата Вашингтон противоречит Конституции США, поскольку государство может вмешиваться в права родителей только для предотвращения причинения вреда ребенку.

Власти США помогут детям, которые хотят стать трансгендерами

В свою очередь, представители Демократической партии считают, что нынешнее законодательство обеспечит соблюдение прав молодежи и членов ЛГБТ-сообщества.

«Этот законопроект касается нашей молодежи ЛГБТК, которая спит на улицах, — нашей самой уязвимой молодежи», — заявила конгрессвумен Алисия Рул.

В настоящее время законопроект, который получил одобрение обеих палат законодательного органа штата, направлен в сенат для согласования поправок.
трансгендеры дети-трансгендеры изъятие детей США несовершеннолетние лгбт дети смена пола
Военкоры ФАН