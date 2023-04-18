«Нужно сделать еще больше»: В НАТО заявили о недостаточном спонсировании Украины

Ранее сообщалось, что Столтенберг рассказал о неправильной информации, содержащейся в секретных документах Пентагона, попавших в открытый доступ. По словам генерального секретаря альянса, большая часть материалов в опубликованных документах не соответствует действительности. Сами документы попали в Сеть после того, как рядовой ВВС США Джейк Тейшейра опубликовал их, получив доступ.