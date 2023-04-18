«Нужно сделать еще больше»: В НАТО заявили о недостаточном спонсировании Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса делают недостаточно для оказания военной помощи Украине, несмотря на то, какой объем работы уже был проделан за последний год.
НАТО подтверждает тот факт, что страны альянса уже сделали очень много для военной поддержки Киева. Однако этого объема помощи все еще недостаточно и государствам необходимо «сделать еще больше», приводит слова Столтенберга телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что Столтенберг рассказал о неправильной информации, содержащейся в секретных документах Пентагона, попавших в открытый доступ. По словам генерального секретаря альянса, большая часть материалов в опубликованных документах не соответствует действительности. Сами документы попали в Сеть после того, как рядовой ВВС США Джейк Тейшейра опубликовал их, получив доступ.