Washington Post: Больницы становятся мишенями по мере усиления боевых действий в Судане

Также сообщалось, что нападению подверглись и другие больницы в стране. Гуманитарные миссии вроде продовольственной программы ООН, Красного Креста и организация «Save The Children» покинули территорию Судана, в связи с наростающей опасностью нахождения в стране. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис в стране, который лишь усилился с началом войны.