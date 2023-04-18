Washington Post: Больницы становятся мишенями по мере усиления боевых действий в Судане

В результате ожесточения боев в Судане пострадали несколько медицинских центров и гуманитарных миссий. Гражданские лица больше не смогут прятаться в больницах. Своим расследованием поделилось издание The New York Times.
Так, по сообщению журналистов, растущая динамика войны влечет за собой лишь увеличение смертей среди местного населения.
«Больница превратилась в поле боя», - сказал суданский врач полицейского госпиталя Мусаб Ходжали, в интервью журналистам.
Также сообщалось, что нападению подверглись и другие больницы в стране. Гуманитарные миссии вроде продовольственной программы ООН, Красного Креста и организация «Save The Children» покинули территорию Судана, в связи с наростающей опасностью нахождения в стране. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис в стране, который лишь усилился с началом войны.
Ранее сообщалось, что руководство ВС Судана объявило о 24-часовом перемирии на территории страны. Представители СБР готовы и поддерживают данный акт.