Прокуратура Подмосковья взяла под контроль выяснение обстоятельств наезда мотоцикла на женщину с ребенком

Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в подмосковных Озерах. Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ребенок после осмотра врачами был отпущен домой.