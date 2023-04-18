Прокуратура Подмосковья взяла под контроль выяснение обстоятельств наезда мотоцикла на женщину с ребенком

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии в Коломненском городском округе. В результате ДТП пострадали пожилая женщина и пятилетний ребенок.
Все участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Женщине и ее внуку потребовалась госпитализация. Коломенская городская прокуратура на данный момент контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту инцидента, – пишет прокуратура Московской области.
Ранее сообщалось, что водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в подмосковных Озерах. Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ребенок после осмотра врачами был отпущен домой.