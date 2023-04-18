Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает свое латиноамериканское турне по странам-союзникам России.
Сегодня, 18 апреля, Лавров прибыл в Каракас (столица Венесуэлы), где должны состояться переговоры с президентом Николасом Мадуро, а также с главой МИД Иваном Хилем. Венесуэла стала второй страной в рамках запланированного ряда поездок Лаврова по Латинской Америке для обсуждения сотрудничества стран и развития политической ситуации на мировой арене. Дальше российский министр посетит Кубу и Никарагуа.
Ранее сообщалось, что 17 апреля глава российского МИД побывал в Бразилии для дипломатической встречи с коллегой Мауро Виэйрао. После переговоров Лавров отметил, что визит прошел в традиционной позитивной атмосфере, в ходе которого политики смогли достигнуть взаимопонимания. Все четыре страны будут посещены Лавровым до 21 апреля.