Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу

Сегодня, 18 апреля, Лавров прибыл в Каракас (столица Венесуэлы), где должны состояться переговоры с президентом Николасом Мадуро, а также с главой МИД Иваном Хилем. Венесуэла стала второй страной в рамках запланированного ряда поездок Лаврова по Латинской Америке для обсуждения сотрудничества стран и развития политической ситуации на мировой арене. Дальше российский министр посетит Кубу и Никарагуа.