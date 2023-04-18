Москвич едва не задушил жену в пылу ссоры на глазах у детей в квартире на Литовском бульваре

Трагедиячутьне случилась в квартире на Литовском бульваре в Москве, где проживала супружеская пара. Глава семьи едва не задушил супругу на глазах у детей, в результате чего женщина попала в больницу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.