Москвич едва не задушил жену в пылу ссоры на глазах у детей в квартире на Литовском бульваре

Трагедиячутьне случилась в квартире на Литовском бульваре в Москве, где проживала супружеская пара. Глава семьи едва не задушил супругу на глазах у детей, в результате чего женщина попала в больницу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Между мужем и женой вспыхнула ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство. Мужчина принялся душить свою вторую половину, от чего дама потеряла сознание. В этот момент в квартире находились малолетние дети пары.
Тревогу подняла мать пострадавшей, которая заподозрила, что в квартире происходит выяснение отношений. В настоящий момент 29-летняя москвичка находится под наблюдением врачей, ей оказывается медицинская помощь.
Инцидентом заинтересовалась Черемушкинская межрайонная прокуратура — ведомство контролирует установление обстоятельств ЧП, а также принятие в отношении 29-летнего дебошира процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела. В последнем случае хулигану предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Ранее сообщалось, что в Москве женщину заподозрили в убийстве сожителя. Бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из столичных квартир. По версии Следственного комитета, подозреваемая зарезала возлюбленного ножом в ходе ссоры.