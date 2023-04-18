Оргия мигрантов в Балашихе закончилась двумя смертями*

Владелец однокомнатной квартиры в Балашихе разместил в сети объявление о сдаче жилья. На него откликнулся уроженец одной из соседних стран. Он сообщил, что некоторое время будет проживать с женщиной. Через два дня после заселения владелец попытался связаться с арендаторами, чтобы узнать, продлят ли они контракт, но не получил ответа. Поэтому было принято решение лично проверить квартиру. Войдя внутрь, он обнаружил двух мужчин в спальне. Один из них, одетый в юбку и чулки, был мертв, а другой, одетый в БДСМ-костюм*, находился в предсмертном состоянии. Позже он скончался в карете скорой помощи.