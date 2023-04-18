Оргия мигрантов в Балашихе закончилась двумя смертями*

Уроженцы Узбекистана и Киргизии скончались после употребления наркотиков на гомосексуальной БДСМ оргии*. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Владелец однокомнатной квартиры в Балашихе разместил в сети объявление о сдаче жилья. На него откликнулся уроженец одной из соседних стран. Он сообщил, что некоторое время будет проживать с женщиной. Через два дня после заселения владелец попытался связаться с арендаторами, чтобы узнать, продлят ли они контракт, но не получил ответа. Поэтому было принято решение лично проверить квартиру. Войдя внутрь, он обнаружил двух мужчин в спальне. Один из них, одетый в юбку и чулки, был мертв, а другой, одетый в БДСМ-костюм*, находился в предсмертном состоянии. Позже он скончался в карете скорой помощи.
Сообщается, что одному из погибших было 23 года, а второму — 42. Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила в комнате белый порошок. Он был отправлен на экспертизу, которая должна установить тип найденного вещества. Следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что власти Эстонии планируют легализовать однополые браки. С таким предложением выступила премьер-министр страны Кая Каллас.
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