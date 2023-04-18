В Нагорном Карабахе 18 апреля снова нарушен режим прекращения огня

В Аскеранском районе Нагорного Карабаха вновь зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Инцидент произошел в зоне контроля российских миротворцев. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ в своем сегодняшнем бюллетене.
Сообщается, что командование миротворцев, совместно с армянской и азербайджанской стороной, начало проводить разбирательство по данному факту. По информации от Минобороны пострадавших в результате конфликта нет.
Ранее, президент Азербайджана Ильзам Алиев предложил армянам, проживающим в Карабахе либо уезжать, либо принять азербайджанское гражданство. По мнению Алиева, Армения должна официально признать регион частью территории Азербайджана.