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В Нагорном Карабахе 18 апреля снова нарушен режим прекращения огня

Происшествия
В Нагорном Карабахе 18 апреля снова нарушен режим прекращения огня

В Аскеранском районе Нагорного Карабаха вновь зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Инцидент произошел в зоне контроля российских миротворцев. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ в своем сегодняшнем бюллетене.

Сообщается, что командование миротворцев, совместно с армянской и азербайджанской стороной, начало проводить разбирательство по данному факту. По информации от Минобороны пострадавших в результате конфликта нет.

Ранее, президент Азербайджана Ильзам Алиев предложил армянам, проживающим в Карабахе либо уезжать, либо принять азербайджанское гражданство. По мнению Алиева, Армения должна официально признать регион частью территории Азербайджана.
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