НАТО заявляет об ошибках в «слитых» документах Пентагона

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что парламентарии Финляндии могут рассмотреть вопрос о ремилитаризации Аландских островов в связи с присоединением страны к Североатлантическому альянсу. При этом единственный депутат от Аландских островов в парламенте страны выступил за сохранение существующего статус-кво.