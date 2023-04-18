НАТО заявляет об ошибках в «слитых» документах Пентагона

Руководство организации считает, что в утекших документах оборонного ведомства есть некорректная информация. Подробно о конкретных ошибках в материалах не сообщалось. Об этом пишет «РИА Новости».
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в утекших недавно секретных документах Пентагона наличествуют некорректные данные. Глава трансатлантической оборонительной организации также подчеркнул, что распространение конфиденциальной информации из материалов никак не скажется на политике НАТО в отношении Украины.
Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что парламентарии Финляндии могут рассмотреть вопрос о ремилитаризации Аландских островов в связи с присоединением страны к Североатлантическому альянсу. При этом единственный депутат от Аландских островов в парламенте страны выступил за сохранение существующего статус-кво.