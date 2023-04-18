«Ближайшие несколько месяцев станут критичными для Украины»: Прогноз представителя Пентагона Джона Кирби

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул важность продолжения оказания военной помощи для Украины со стороны США в ближайшее время.
Белый дом отдает себе отчет в том, что ближайшие несколько месяцев станут «критичными» для Украины. Поэтому США предпримут необходимые меры, чтобы убедиться в полноценности оказания военной поддержки Киеву, которая сейчас будет для него необходимой, приводит слова Кирби телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что Кирби заявил о главном проигрышном факторе для Украины. По словам представителя ведомства, в текущей политической ситуации время находится не на стороне Киева, так как происходящие события загоняют его в угол. Таким образом США пытаются оказать Украине полноценную помощь своевременно, но иногда это становится проблематично и физически невозможно.