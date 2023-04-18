Мотоциклист на Suzuki сбил женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в подмосковных Озерах

Дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло на пешеходном переходе в подмосковных Озерах. Мотоциклист на Suzuki сбил женщину с ребенком, в результате чего пешеходы получили травмы и попали в больницу.
Все случилось возле одного из домов на улице Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. По предварительным данным, за рулем двухколесного транспорта был мужчина 1980 года рождения. Местная жительница и пятилетний малыш пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них на полной скорости врезался Suzuki.
Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Врачи осмотрели ребенка и отпустили его домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и детали аварии.
Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга мотоциклист упал при попытке проехать перекресток на мигающий сигнал светофора. ДТП случилось на пересечении проспекта Обуховской обороны и улицы Крупской. Мужчина получил травму ноги и потерял обвес двухколесного транспортного средства.