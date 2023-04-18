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Белый дом рассчитывает на определенные действия со стороны Бразилии во время визита главы МИД России Лаврова

Политика
Белый дом рассчитывает на определенные действия со стороны Бразилии во время визита главы МИД России Лаврова

Помощник госсекретаря США Брайан Николс рассказал, чего ждет Белый дом от визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Бразилию.

Вашингтон рассчитывает, что представители правительства Бразилии указали Лаврову на необходимость уважения международного права и подняли тему прекращения огня и военных действий в русско-украинском конфликте, заявил Николс во время брифинга с журналистами в Белом доме. Он отметил, что эти слова являются надеждой, так как государство, безусловно, имеет полное право на самостоятельное принятие решений о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД прибыл в Бразилию с дипломатическим визитом к коллеге Мауро Виэйрао. По словам Лаврова, встреча прошла в дружелюбной и позитивной атмосфере взаимопонимания, как и предыдущие переговоры российской и бразильской сторон.
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