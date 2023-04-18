Белый дом рассчитывает на определенные действия со стороны Бразилии во время визита главы МИД России Лаврова

Вашингтон рассчитывает, что представители правительства Бразилии указали Лаврову на необходимость уважения международного права и подняли тему прекращения огня и военных действий в русско-украинском конфликте, заявил Николс во время брифинга с журналистами в Белом доме. Он отметил, что эти слова являются надеждой, так как государство, безусловно, имеет полное право на самостоятельное принятие решений о сотрудничестве.