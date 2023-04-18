В Москве перекроют несколько дорог для празднования Ураза-байрама

В Москве для проведения мусульманского праздника Ураза-байрам перекроют дороги вблизи мечетей. Об этом сообщил Telegram-канал транспортного департамента города.
По информации от источника, движение будет ограничено возле Московской соборной мечети 21 апреля с 00:01 до 11:00. Перекрыть обещают части улиц Дурова, Мещанской, Щепкина, Гиляровского и переулки Выползова и Капельского.
Съезд с проспекта Генерала Дорохова и участки Минской улицы, находящиеся возле Мемориальной мечети запланировано закрыть для проезда с 7:00 до 8:00.
Также, с 05:00 до 11:00 будут закрыты отрезки улиц Малого Татарского, Старого Толмачевского, Озерковского и Большой Татарской улицы.
С 05:00 до 10:00 будет ограничено движение участку улицы Хачатуряна, там также находится Историческая мечеть.
Ранее, Кабардино-Балкария объявила день празднования Ураза-байрама нерабочим. Указ об этом подписал глава Республики Казбек Коков.