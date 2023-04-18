Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве перекроют несколько дорог для празднования Ураза-байрама

Общество
В Москве перекроют несколько дорог для празднования Ураза-байрама

В Москве для проведения мусульманского праздника Ураза-байрам перекроют дороги вблизи мечетей. Об этом сообщил Telegram-канал транспортного департамента города.

По информации от источника, движение будет ограничено возле Московской соборной мечети 21 апреля с 00:01 до 11:00. Перекрыть обещают части улиц Дурова, Мещанской, Щепкина, Гиляровского и переулки Выползова и Капельского.

Съезд с проспекта Генерала Дорохова и участки Минской улицы, находящиеся возле Мемориальной мечети запланировано закрыть для проезда с 7:00 до 8:00.

Также, с 05:00 до 11:00 будут закрыты отрезки улиц Малого Татарского, Старого Толмачевского, Озерковского и Большой Татарской улицы.

С 05:00 до 10:00 будет ограничено движение участку улицы Хачатуряна, там также находится Историческая мечеть.

Ранее, Кабардино-Балкария объявила день празднования Ураза-байрама нерабочим. Указ об этом подписал глава Республики Казбек Коков.
ураза-байрам москва ограничение движения
Военкоры ФАН