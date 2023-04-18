Компании Google грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Суд в Москве рассмотрит административный протокол в отношении Google, составленный на компанию за неудаление запрещенной информации. Транснациональной корпорации грозит штраф до 4 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Заседание состоится 20 апреля в Мировом судебном участке столичного района Таганский. Компанию обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Напомним, что ранее Google уже совершала аналогичные противоправные деяния и привлекалась к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов приступили к аресту российских активов Google. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к американской корпорации.