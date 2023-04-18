Компании Google грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Заседание состоится 20 апреля в Мировом судебном участке столичного района Таганский. Компанию обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Напомним, что ранее Google уже совершала аналогичные противоправные деяния и привлекалась к административной ответственности.