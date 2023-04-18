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Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян вышел к родителям погибших при пожаре военных

Происшествия
Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян вышел к родителям погибших при пожаре военных

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян встретился с семьями 15 погибших военных при пожаре в военной части. Он пообещал решить вопрос об организации их встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и главой Минобороны Суреном Папикяном.

Саркисян заявил, что на данный момент ему не удалось установить связь ни с Пашиняном, ни с Папикяном. В ответ на его призыв прекратить протесты митингующие приняли решение разойтись по домам с надеждой позже встретиться с политическим и военным руководством страны, – пишет Telegram-канал «Sputink Армения – Новости».

Ранее в двух домах исторического центра Самары вспыхнули пожары. В результате происшествий погибшие и пострадавшие отсутствуют. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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