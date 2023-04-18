Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян вышел к родителям погибших при пожаре военных

Саркисян заявил, что на данный момент ему не удалось установить связь ни с Пашиняном, ни с Папикяном. В ответ на его призыв прекратить протесты митингующие приняли решение разойтись по домам с надеждой позже встретиться с политическим и военным руководством страны, – пишет Telegram-канал «Sputink Армения – Новости».