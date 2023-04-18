РАР: Польша хочет вводить санкции против нефтепровода «Дружба»

Издание РАР сообщило, что Польша намерена добиться введения новых санкций против России. Запланированный пакет санкций Евросоюза коснется нефтепровода «Дружба».
Варшава предлагает ввести запрет на импорт российской нефти по северному участку нефтепровода «Дружба». Соответствующие указы могут быть реализованы уже в 11-м пакете санкций, над которым в настоящий момент работает ЕС, сообщает источник.
Ранее сообщалось, что Польша больше не намерена сотрудничать с Россией в вопросе ядерной энергетики. Также отмечалось, что под санкции может попасть импорт каучука, который стал своеобразным «камнем преткновения» в ЕС. Это связано с тем, что большинству стран импорт этого товара необходим, в тот момент, когда другие могут от него отказаться. Поэтому споры касательно введения запретов на ввоз каучука из России не утихают.