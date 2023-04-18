РАР: Польша хочет вводить санкции против нефтепровода «Дружба»

Ранее сообщалось, что Польша больше не намерена сотрудничать с Россией в вопросе ядерной энергетики. Также отмечалось, что под санкции может попасть импорт каучука, который стал своеобразным «камнем преткновения» в ЕС. Это связано с тем, что большинству стран импорт этого товара необходим, в тот момент, когда другие могут от него отказаться. Поэтому споры касательно введения запретов на ввоз каучука из России не утихают.