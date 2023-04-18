В Донецке местный житель получил ранение в результате обстрела

В результате обстрела с украинской стороны пострадал местный житель. Прилеты были совершены по Куйбышевскому району города Донецк. Информация об этом поступила от мэра города Алексея Кулемзина.
Как сообщил глава города в своем Telegram-канале, при обстреле украинской стороной Куйбышевского района пострадал мужчина 1991 года рождения.
Ранее сообщалось, что при мощном обстреле центра столицы ДНР, иподиакон Храма Вознесения получил ранение в область живота. Атака была совершена во время ночной пасхальной литургии.