Тушившие пал травы пожарные нашли тело мужчины на пепелище в Ивановской области

Пожарные нашли мертвого мужчину во время тушения пала травы в Ивановской области. Очевидцы рассказали, что погибший сам поджег сухую растительность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Трагедия случилась на улице 1-я Западная в Фурманове. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению горящего сухостоя, то обнаружили на пепелище труп неизвестного мужчины. Позже местные жители рассказали, что покойный — виновник трагедии.
В настоящий момент личность погибшего устанавливается. В УМВД предположили, что гражданин мог удить рыбу, поскольку рядом с телом нашли велосипед, удочку и ведро с карасями. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что поджигателя сухой травы в Тюменской области выявили с помощью беспилотника. Злоумышленника обнаружили сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) по региону.