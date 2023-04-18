Тушившие пал травы пожарные нашли тело мужчины на пепелище в Ивановской области

Трагедия случилась на улице 1-я Западная в Фурманове. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению горящего сухостоя, то обнаружили на пепелище труп неизвестного мужчины. Позже местные жители рассказали, что покойный — виновник трагедии.