Подмосковье вошло в список самых популярных направлений для отдыха на майских праздниках в России

Санкт-Петербург является лидером в России по бронированию жилья и занимает 16% от общего числа заказов. Сочи, Анапа и Нижний Новгород также входят в десятку популярных направлений. В Подмосковье в этом году набирают популярность туристические маршруты в Сергиев Посад, Бородино и в поселок Дубосеково.