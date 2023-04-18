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Подмосковье вошло в список самых популярных направлений для отдыха на майских праздниках в России

Общество
Подмосковье вошло в список самых популярных направлений для отдыха на майских праздниках в России

Подмосковье вошло в пятерку популярных направлений для семейных путешествий в мае. Данные опубликовали в газете «Подмосковье сегодня».

Санкт-Петербург является лидером в России по бронированию жилья и занимает 16% от общего числа заказов. Сочи, Анапа и Нижний Новгород также входят в десятку популярных направлений. В Подмосковье в этом году набирают популярность туристические маршруты в Сергиев Посад, Бородино и в поселок Дубосеково.

Также без загранпаспорта россияне могу посетить несколько стран: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В каждой из этих стран есть свои достопримечательности и красивые виды.
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