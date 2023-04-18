В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за неисполнение предписаний Минюста

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние вопросы Российской Федерации рассмотрит поправки о штрафах для иноагентов за невыполнение предписаний Минюста. Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарев, передает РИАМО.
Сейчас Минюст регулирует только деятельность иноагентов. В будущем за ведомством хотят закрепить полномочия, которые позволят контролировать соблюдение российского законодательства.
Новые поправки предполагают назначение штрафов на сумму до 50 тысяч рублей для физических лиц, на 100 тысяч для должностных лиц и на 300 — для юридических лиц. Такие санкции предлагают ввести за неисполнение иноагентами предписаний Минюста в установленный срок.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправки о пожизненном лишении свободы для тех, кто совершил государственную измену. До этого наказание за такое правонарушение составляло 20 лет тюремного заключения.