В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за неисполнение предписаний Минюста

Новые поправки предполагают назначение штрафов на сумму до 50 тысяч рублей для физических лиц, на 100 тысяч для должностных лиц и на 300 — для юридических лиц. Такие санкции предлагают ввести за неисполнение иноагентами предписаний Минюста в установленный срок.