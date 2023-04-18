Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию

Как сообщил Зеленский в личном Telegram-канале, у них состоялся телефонный разговор. Глава Украины поделился ситуацией на линии соприкосновения и рассказал о потребностях ВСУ в технике. Зеленский подчеркнул, что Киев готов отчитаться перед США за каждый доллар.