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Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти нынешнее положение ВСУ. Они отметили необходимость усиления санкционного давления на Россию.

Как сообщил Зеленский в личном Telegram-канале, у них состоялся телефонный разговор. Глава Украины поделился ситуацией на линии соприкосновения и рассказал о потребностях ВСУ в технике. Зеленский подчеркнул, что Киев готов отчитаться перед США за каждый доллар.

«Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину», — написал президент.

Ранее состоялся диалог между Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств также затронули тему положения ВСУ в зоне боевых действий.
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