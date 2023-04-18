Глава СОМБ прокомментировал подрыв гражданского автомобиля на мине в западной части ЦАР

«Я решительно осуждаю террористов, устанавливающих мины, от которых страдает мирное население. Кроме того, в очередной раз хочу привлечь внимание международной общественности к тому факту, что необходимо безотлагательно перекрыть источники финансирования террористическим организациям, дестабилизирующим ситуацию в Центральноафриканской Республике. Покровители и спонсоры терроризма находятся не в Африке, и пришло время вывести их на чистую воду!» — заключил Иванов.