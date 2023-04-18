Глава СОМБ прокомментировал подрыв гражданского автомобиля на мине в западной части ЦАР

Банги, 18 апреля. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сделал заявление в связи с наездом гражданского автомобиля на мину рядом с населенным пунктом Елева на западе ЦАР.
Руководитель СОМБ назвал инцидент террористическим актом. По его словам, боевики целенаправленно заложили бомбу на пути следования машин гражданских лиц:
«16 апреля 2023 года недалеко от населенного пункта Елева в Центральноафриканской Республике автомобиль местного священника подорвался на мине, заложенной террористами. В результате аварии три человека погибло, а пятеро получили серьезные ранения. Российские инструкторы, которые находились поблизости, сразу же бросились на подмогу. Они оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и эвакуировали их в ближайшую больницу. Именно благодаря быстрому вмешательству инструкторов СОМБ удалось спасти жизни раненых!»
Иванов напомнил, что в отношении Центральноафриканской Республики действует эмбарго на ввоз такого рода боеприпасов. Глава Содружества офицеров за международную безопасность считает, что боевики пользуются поддержкой со стороны внешних сил:
«В ЦАР террористы и бандиты продолжают использовать противопехотные мины, запрещенные на территории страны. От мин страдает в первую очередь мирное население: они мешают свободному перемещению людей, останавливают торговлю и экономическое развитие. Эти мины оказываются в доступе у террористов, потому что кто-то извне продолжает финансирование террористической деятельности, а также поставки вооружения незаконным вооруженным бандформированиям».
Глава СОМБ раскритиковал деятельность боевиков и их спонсоров. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в ЦАР и предпринять соответствующие меры с целью не допустить новых смертей среди граждан страны.
«Я решительно осуждаю террористов, устанавливающих мины, от которых страдает мирное население. Кроме того, в очередной раз хочу привлечь внимание международной общественности к тому факту, что необходимо безотлагательно перекрыть источники финансирования террористическим организациям, дестабилизирующим ситуацию в Центральноафриканской Республике. Покровители и спонсоры терроризма находятся не в Африке, и пришло время вывести их на чистую воду!» — заключил Иванов.
Сотрудники СОМБ, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», оказывают консультативную поддержку военнослужащим и работникам правоохранительных органов ЦАР. Кроме того, они качественно обучают местных стражей порядка и регулярно проводят с ними тренировки.
Ранее граждане Центральноафриканской Республики поблагодарили россиян за помощь, которую те оказали раненым в результате взрыва. Специалисты из РФ оперативно доставили пострадавших в близлежащий госпиталь.