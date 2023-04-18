Самой востребованной в России кредитной программой оказалась семейная ипотека

В целом доля выдачи кредитов на жилье с государственной поддержкой выросла с 32% до 37% — максимально за первый квартал 2023-го. Второе место по популярности в РФ занимает программа «Господдержка» — на нее приходится 16% от всех выдач заемных денег. При этом в обеих российских столица этот вид кредитов оказался даже более востребованным, чем семейная ипотека.