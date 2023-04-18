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Самой востребованной в России кредитной программой оказалась семейная ипотека

Общество
Самой востребованной в России кредитной программой оказалась семейная ипотека

Эксперты популярного сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании за март 2023 года определили самую востребованную у россиян льготную программу по кредитованию покупки недвижимости. По данным аналитиков, ей оказалась семейная ипотека — на ее долю приходится 17% выданных займов на приобретения жилья, пишет РИА Новости.

В целом доля выдачи кредитов на жилье с государственной поддержкой выросла с 32% до 37% — максимально за первый квартал 2023-го. Второе место по популярности в РФ занимает программа «Господдержка» — на нее приходится 16% от всех выдач заемных денег. При этом в обеих российских столица этот вид кредитов оказался даже более востребованным, чем семейная ипотека.

Как отмечают в исследовании «Домклика», после смягчения финансовых условий IT-ипотеки тоже прибавила в популярности.

«В марте процент выдач увеличился до 1 процента, а объем превысил 7,6 миллиарда рублей», — уточнили аналитики.

Ранее СМИ сообщили, что граждане России смогут оформить ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбербанке.
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