Власти Танзании ужесточат меры наказания за пропаганду ЛГБТ

Об этом сообщил министр коммуникации и информационных технологий Напе Ннауе на очередном заседании Национальной ассамблеи. По словам чиновника, к борьбе с распространением материалов ЛГБТ-сообщества необходимо подключаться всему населению, и в первую очередь родителям подростков.