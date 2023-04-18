Власти Танзании ужесточат меры наказания за пропаганду ЛГБТ

Додома, 18 апреля. Правительство Танзании заблокировало более 3,3 тысячи сайтов и аккаунтов в социальных сетях, пропагандирующих нетрадиционные ценности.
Об этом сообщил министр коммуникации и информационных технологий Напе Ннауе на очередном заседании Национальной ассамблеи. По словам чиновника, к борьбе с распространением материалов ЛГБТ-сообщества необходимо подключаться всему населению, и в первую очередь родителям подростков.
Парламентарии призвали правительство экстренно предпринять все необходимые меры, чтобы пресечь пропаганду гомосексуализма в стране. Депутаты предложили внести соответствующие поправки в национальное законодательство, чтобы ужесточить наказание за данный вид правонарушения.
Ранее президент Уганды Йовери Мусевени обратился к главам африканских стран с просьбой встать на защиту традиционных ценностей. По его словам, идеология ЛГБТ-сообщества несет опасность будущему не только континента, но и всего человечества.