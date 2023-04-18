Интервал движения поездов на МЦД-1 увеличится до 40 минут из-за подготовки к запуску МЦД-4 в Москве

Расписание поездов на МЦД-1 с 22 по 24 апреля изменится из-за открытия соединительной ветки МЦД-4. Об этом информирует «Вечерняя Москва».
Будет ограничено движение между вокзалами Савеловский и Белорусский, а также увеличены интервалы между поездами до 40 минут. Часть рейсов будет отменена, а аэроэкспрессы в Шереметьево планируется выпускать от Савеловского вокзала.
Так станцию «Кутузовская» планируют открыть на МЦД-4. Ее начало работы запланировано на 2023 и позволит сократить интервал движения поездов в Новой Москве в полтора-два раза. Информацию можно найти в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.