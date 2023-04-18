Три алабая напали на мать с дочерью на территории усадьбы Кархула в Петербурге

Женщина и несовершеннолетняя отделались укусами в разных частях тела и ранами, которые пришлось зашивать, сообщает Telegram-канал «112».
Мать со своей 12-летней дочерью приехали на отдых в усадьбу Кархула. Хозяйка приветливо встретила гостей и отвела познакомить со своими питомцами — тремя алабаями. Владелица заверила женщину, что собаки добрые и разрешила их погладить. После этого кавказские овчарки внезапно набросились на посетителей.
Пострадавшим кусали ноги, спину и живот, а некоторые раны пришлось зашивать врачам. Хозяйка усадьбы заявила, что вины за собой не чувствует, ведь собаки просто так играли. По словам матери, ребенок теперь до истерики боится любых собак.
Ранее стало известно, что стая бездомных псов растерзала мальчика в Оренбурге. По факту случившегося возбуждено дело.