Три алабая напали на мать с дочерью на территории усадьбы Кархула в Петербурге

Мать со своей 12-летней дочерью приехали на отдых в усадьбу Кархула. Хозяйка приветливо встретила гостей и отвела познакомить со своими питомцами — тремя алабаями. Владелица заверила женщину, что собаки добрые и разрешила их погладить. После этого кавказские овчарки внезапно набросились на посетителей.