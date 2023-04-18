В Мелитополе задержали брата и сестру, собиравших для украинской армии информацию о ВС РФ

Сотрудники Росгвардии задержали в Мелитополе брата и сестру, которые собирали и передавали данные о ВС РФ Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Как сообщили правоохранительные органы Запорожской области, в ходе допроса задержанные во всем сознались. Мужчина рассказал, что он передал ВСУ снимок летящего самолета ВС РФ, указав направление полета. При этом его сестра по просьбе родственницы, проживающей на подконтрольной Киеву территории, докладывала о прохождении рядом с ее домом военной техники.
«Из-за отсутствия у мужчины и женщины специальных знаний и навыков их деятельность не повлекла каких-либо негативных последствий. Денежных средств за свои действия они также не получили», — уточнили силовики.
Брат и сестра раскаялись в содеянном и изъявили желание получить российские паспорта. Также задержанные предостерегли жителей региона от сотрудничества с властями Украины.