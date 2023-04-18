В Мелитополе задержали брата и сестру, собиравших для украинской армии информацию о ВС РФ

Как сообщили правоохранительные органы Запорожской области, в ходе допроса задержанные во всем сознались. Мужчина рассказал, что он передал ВСУ снимок летящего самолета ВС РФ, указав направление полета. При этом его сестра по просьбе родственницы, проживающей на подконтрольной Киеву территории, докладывала о прохождении рядом с ее домом военной техники.