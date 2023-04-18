Строительство Могохской гидроэлектростанции в Дагестане планируют начать в 2024 году

Кроме этого, в сообщении сказано, что на данный момент осуществляются проектно-изыскательный работы, составляется сметная документация. Далее проект будет отправлен на государственную экспертизу. По расчетам правительства стройка станции займет около четырех лет. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.