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Строительство Могохской гидроэлектростанции в Дагестане планируют начать в 2024 году

Общество
Строительство Могохской гидроэлектростанции в Дагестане планируют начать в 2024 году

Инвестиционный проект по разработке и строительству новой Могохской гидроэлектростанции на территории Унцукульского и Гергебильского районов Республики Дагестан оценивается в более чем 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-центр администрации региона.

По словам председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, в результате реализации проекта будет создана станция «мощностью 49,8 МВт, которая в среднем в год будет вырабатывать 176 млн кВт.ч возобновляемой, экологически чистой электроэнергии».

Директор организации «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии» Аслан Хузмиев отметил, что в целом гидроэлектростанция займет 213 гектаров земли, «из них 119 гектаров будет задействовано в постоянной эксплуатации и 39,5 гектара отводится под площадь водохранилища».

Кроме этого, в сообщении сказано, что на данный момент осуществляются проектно-изыскательный работы, составляется сметная документация. Далее проект будет отправлен на государственную экспертизу. По расчетам правительства стройка станции займет около четырех лет. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Ранее стало известно, что на крупнейшей в Европе гидроэлектростанции — Волжской ГЭС — сброс воды приблизился к максимальным показателям: 26 000 кубических метров в секунду из-за таяния льда и снега.
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