ООН: стамбульские инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся уже два дня

Представители Евросоюза накануне выразили обеспокоенность возможностью непродления зерновой сделки. Они считают, что такой сценарий понесет за собой катастрофические последствия. Брюссель будет сожалеть, если пролонгация не состоится. Если стороны не смогут прийти к компромиссу, срок действия сделки закончится 18 мая.