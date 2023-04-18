ООН: стамбульские инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся уже два дня

Инспекции судов в турецком городе в рамках зерновой сделки не проводятся уже два дня. Об этом сообщили в ООН.
Проведение необходимых мероприятий в Стамбуле приостановлено в связи с «отсутствием согласия» сторон. Об этом также рассказали в организации.
Представители Евросоюза накануне выразили обеспокоенность возможностью непродления зерновой сделки. Они считают, что такой сценарий понесет за собой катастрофические последствия. Брюссель будет сожалеть, если пролонгация не состоится. Если стороны не смогут прийти к компромиссу, срок действия сделки закончится 18 мая.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продление зерновой сделки. По его словам, Москва будет думать о том, нужна ли она вообще.