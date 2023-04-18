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Музыкант Максим Покровский объявил о передаче Украине средств от продажи билетов на концерт в Нью-Йорке

Общество
Музыкант Максим Покровский объявил о передаче Украине средств от продажи билетов на концерт в Нью-Йорке

Солист рок-группы «Ногу Свело» Максим Покровский✱ (признан лицом, выполняющим функции иноагента) сообщил, что полученные деньги от реализации билетов на концерт в Нью-Йорке будут переданы Украине. Он анонсировал выступление на личной странице в соцсети.

Покровский опубликовал пост с афишей и отметил, что предстоящий концерт знаменует семь лет выступлений в американском городе. С 18 апреля группа открыла продажу билетов на мероприятие в The Cutting Room. Украинские беженцы при этом смогут приобрести их со скидкой.

После начала СВО Покровский не стал скрывать негативного отношения к спецоперации. Музыкант критиковал коллег, настроенных патриотично. Одним из них ранее стал лидер группы «СерГа» Сергей Галанин, передает Infox.ru.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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