Музыкант Максим Покровский объявил о передаче Украине средств от продажи билетов на концерт в Нью-Йорке

Покровский опубликовал пост с афишей и отметил, что предстоящий концерт знаменует семь лет выступлений в американском городе. С 18 апреля группа открыла продажу билетов на мероприятие в The Cutting Room. Украинские беженцы при этом смогут приобрести их со скидкой.