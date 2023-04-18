Политолог Корнилов напомнил, как Хиллари Клинтон «торжественно проиграла» Трампу

Ранее кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что у ее бывшего соперника Дональда Трампа нет шансов снова занять высший государственный пост в стране. В частности, она отметила, что Трамп во время своего президентства «совершенно не заботился о правилах» и «совершенно не заботился о законе».