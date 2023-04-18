Политолог Корнилов напомнил, как Хиллари Клинтон «торжественно проиграла» Трампу

Американские политики часто используют карту «пренебрежения законом» против своих конкурентов на выборах. Об этом в интервью корреспонденту ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что у ее бывшего соперника Дональда Трампа нет шансов снова занять высший государственный пост в стране. В частности, она отметила, что Трамп во время своего президентства «совершенно не заботился о правилах» и «совершенно не заботился о законе».
«Каких слов еще можно было ожидать от Хиллари Клинтон? — задался вопросом Корнилов. — Если мы вспомним, как она торжественно проиграла Трампу, все встает на свои места. Кстати, еще во время своей предвыборной кампании она причитала о «невозможности победы» своего соперника — однако, как мы знаем, ему удалось ее одолеть!»
По словам политолога, во время борьбы за президентский пост Дональд Трамп использовал против Хиллари Клинтон те же самые обвинения, которые та сейчас выдвигает против него — «пренебрежение законом» и «безалаберное отношение к хранению секретных документов».
«Она хранила их буквально на своей личной почте, откуда те благополучно утекли! — напомнил эксперт. — Собственно, для американской политики характерен тот факт, что, как только на горизонте забрезжат первые лучи новой избирательной кампании, потенциальные соперники тут же начинают обвинять друг друга в «пренебрежении законом» и в «неправильных действиях». Так что Хиллари Клинтон в этом плане верна традициям!»
Ранее ФАН писал, что Трамп выложил в социальные сети доказательства своей невиновности.