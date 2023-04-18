Альтернатива доллару: экономист Разуваев о перспективах цифрового рубля

Цифровой рубль законное платежное средство наряду с наличными безналичными деньгами, констатировал в беседе с ФАН финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Цифровые рубли выпускаются в дополнение к уже имеющимся платежным формам и не заменят наличные и безналичные рубли. Об этом Банк России проинформировал 18 апреля на своем сайте.
Цифровой рубль будет представлять собой третью форму денег, помимо наличных и безналичных рублей в форме уникального цифрового кода. Он будет храниться на специальном электронном кошельке, который можно открыть на платформе ЦБ.
«Лет через десять, наверное, можно будет оплачивать товары и услуги цифровым рублем, но в ближайшее время это будет прерогативой лишь крупного бизнеса», — прогнозирует аналитик.
По его информации, ВТБ постарается еще поставить эксперимент на своих сотрудниках. В целом, это развитие технологий, когда можно будет платить даже без наличия интернета.
«Подчеркну, это не крипта, это законное платежное средство. Но это еще и вопрос, конечно, кибербезопасности. В августе должен состоятся саммит БРИКС там будет обсуждаться альтернатива доллару — по этому пути идут многие. Цифровой рубль — это наш козырь, и не смотря на санкции, работаем в этом направлении», — подытоживает Александр Разуваев.
Ранее доцент кафедры экономики и финансового права РАНХиГС Нина Гукасова рассказала об особенностях и преимуществах цифрового рубля как нового вида денежной единицы в России.