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Сборная РФ не примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Общество
Сборная РФ не примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Российская сборная не будет принимать участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Соответствующей информацией поделился генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Об этом он заявил на брифинге в ходе общения с представителями прессы. Мероприятие прошло 18 март, во вторник.

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться», — подчеркнул Митрофанов.

Прежде бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков озвучил истинные причины своего отъезда из России после начала специальной военной операции. Подробности передает INFOX.
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