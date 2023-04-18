Сборная РФ не примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Российская сборная не будет принимать участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Соответствующей информацией поделился генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Об этом он заявил на брифинге в ходе общения с представителями прессы. Мероприятие прошло 18 март, во вторник.
«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться», — подчеркнул Митрофанов.
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