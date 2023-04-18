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Популярные актеры Хабенский и Петров снимутся в ремейке «Гостьи из будущего»

Шоу-бизнес
Популярные актеры Хабенский и Петров снимутся в ремейке «Гостьи из будущего»

Первый трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед», который по своей сути является ремейком культового советского фильма «Гостья из будущего», выложили в Сеть. Кинокомпания Central Partnership разместила ролик на видеохостинге YouTube.

В ленте, снятой по фантастической повести Кира Булычева, появятся такие звезды отечественного синематографа, как: Александр Петров, Юра Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.

Столичного школьника Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, который стал известным после участия в сериале «Монастырь», а Алису Селезневу — актриса Дарья Верещагина. По сюжету картины главные герои живут в Москве, но девушка — на век позже. Им суждено встретиться, чтобы кинуть вызов злу и решить судьбу Вселенной.

Режиссером проекта выступил Александр Андрющенко. На данный момент фильм находится на этапе постпродакшена. Премьеру анонсировали на 28 декабря 2023 года.
Гостья из будущего трейлер ремейк фильм
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