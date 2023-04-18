Популярные актеры Хабенский и Петров снимутся в ремейке «Гостьи из будущего»

Столичного школьника Колю Герасимова сыграл Марк Эйдельштейн, который стал известным после участия в сериале «Монастырь», а Алису Селезневу — актриса Дарья Верещагина. По сюжету картины главные герои живут в Москве, но девушка — на век позже. Им суждено встретиться, чтобы кинуть вызов злу и решить судьбу Вселенной.