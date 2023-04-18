Конгрессмен Адам Смит призвал к мирному сосуществованию США и КНР

США и КНР должны найти способ сосуществовать в мире в связи с тем, что Вашингтон не сможет одержать победу на Пекином. Об этом заявил член комитета палаты представителей по вооруженным силам США Адам Смит.
Китай и Соединенные Штаты станут основными силами на мировой арене в перспективе, отметил Смит. Основная цель Вашингтона состоит в том, чтобы мирно сосуществовать с КНР.
«Звучит странно, с учетом того, что все мы говорили о проблемах и угрозах со стороны КНР, но мы не победим Китай», — пояснил конгрессмен.
Ранее появилась информация, что Белый дом планирует ввести беспрецедентные ограничения на американские инвестиции в КНР уже в апреле. Администрация президента США Джо Байдена запретит ряд сделок в критических сферах, включая микропроцессоры.